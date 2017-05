© AP Photo/ Dmitri Lovetsky Was ist nun mit Putin-Trump-Treffen? – Kreml klärt auf

Der US-Zeitung zufolge haben sich die Gesprächspartner auf eine Zusammenarbeit geeinigt, um den Feuerstopp im kriegszerrütteten Syrien durchsetzen zu können. Das war das erste Telefonat seit dem US-Raketenangriff auf eine syrische Militärbasis Anfang April.

Trump erklärte sich bereit, einen Vertreter zu den Verhandlungen über die Feuereinstellung in Syrien zu schicken, die am Mittwoch in Astana beginnen. Die beiden Präsidenten erwogen zudem ein Treffen im Juli in Deutschland.

Das Blatt unterstreicht, dass Russland und die USA unterschiedliche Auffassungen zur Einrichtung von Sicherheitszonen in Syrien zum Schutz der Zivilbevölkerung vertreten würden, die des sechsjährigen Krieges müde sei. Aus einer Erklärung des Weißen Hauses zu den Ergebnissen des Gesprächs geht hervor, dass sich die beiden Staatschefs über die genannten Sicherheitszonen austauschten. Dabei habe der Kreml in seiner Erklärung keine Sicherheitszonen erwähnt, und Putins Sprecher habe gesagt, dass die genannten Zonen nicht ausführlich besprochen worden seien, so NYT.

Trotz alledem wolle Moskau bei den Verhandlungen in Astana vorschlagen, dass Russland sowie der Iran und die Türkei als Pufferkräfte wirkten, die die Regierung und die Rebellen in einigen Gebieten Syriens auseinanderhalten könnten. Die Zeitung verweist zugleich auf die Meinung von Diplomaten und Analytikern, dass die Regierung von Baschar Assad diesen Plan skeptisch sehe und als ersten Schritt zu einer Spaltung des Landes betrachte.

Das Telefongespräch von Trump und Putin zielte laut NYT darauf ab, den Bruch der Beziehungen, der sich in den letzten Wochen abgezeichnet habe, wieder gutzumachen und eine engere Zusammenarbeit wieder anzubahnen.