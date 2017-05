© Sputnik/ Igor Sarembo Merkel ohne Angst vor möglicher ausländischer Einmischung in deutschen Wahlkampf

Den Quellen zufolge haben ranghohe Beamte in der deutschen Regierung sowie in EU-Behörden Datenleaks über private Treffen Mays eingefädelt, um das Ansehen der Premierministerin in den Augen der Wähler zu schwächen.

Demnach sei May zum „Opfer einer koordinierten Verschwörung“ im Vorfeld der Parlamentswahl geworden. Es scheine, dass Berlin und Brüssel eine „alte Tradition verletzten, gemäß der sich Länder nicht in die Wahlen anderer Länder einmischen“.

© AFP 2017/ Jean-Philippe Ksiazek Kreml zu Vorwürfen angeblicher Einmischung Russlands in Frankreich-Wahlen

Dahinter stecke der Wunsch Deutschlands und der EU, die britischen Bürger dazu zu bringen, für politische Kräfte zu stimmen, die zu Zugeständnissen bei den Verhandlungen mit Brüssel über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU bereit seien, heißt es ferner. May habe wiederholt ihre harte Stellung zum Brexit geäußert, was Unzufriedenheit unter den Eurobürokraten hervorrufe.

Zuvor wurde über die Auflösung des britischen Parlaments bekannt. Frühzeitige Parlamentswahlen in Großbritannien sind für den 8. Juni geplant. Ihre diesbezügliche Entscheidung hatte May mit der Absicht erklärt, die britische Gesellschaft im Vorfeld der Brexit-Verhandlungen zu vereinen. Die Konservative Partei unter Anführung von May gilt als Favorit des Wahlrennens.