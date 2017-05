Merkel gab Putin ein Versprechen

„Merkel will mit Poroschenko reden. Das sagte sie unserem Präsidenten“, so Uschakow vor Journalisten in Sotschi.

Am Dienstag trafen sich Putin und Merkel zu Gesprächen in Sotschi. Laut dem Pressesprecher des Staatschefs „war es ein sehr konstruktiver, sehr offener Meinungsaustausch und eine Erörterung der aktuellen Probleme – internationaler sowie regionaler“. Ein zentrales Thema sei die Situation in der Ukraine und die Umsetzung der Minsker Abkommen gewesen. Beide Politiker stimmten darin überein, dass die strenge Umsetzung der erzielten Vereinbarungen durchgesetzt werden müsse. Russlands Präsident appellierte an die Kanzlerin, auf den ukrainischen Staatschef Einfluss zu nehmen „um eine verantwortungsvollere Erfüllung jener Verpflichtungen voranzubringen, die auf der ukrainischen Seite liegen“

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Minsk-Abkommen: Jetzige Regierung in Kiew hat Chance vertan – Putin

Im Osten der Ukraine schwelt seit rund drei Jahren ein militärischer Konflikt. Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Kohlefördergebiete Donezk und Lugansk geschickt, nachdem diese den nationalistischen Staatsstreich vom Februar in Kiew nicht anerkannt und zuerst mehr Selbständigkeit gefordert und dann unabhängige „Volksrepubliken“ ausgerufen hatten.

Formell gilt seit September 2015 in der Region eine Waffenruhe, dennoch kommt es immer wieder zu Zusammenstößen. Nach den jüngsten UN-Angaben sind bei den Gefechten zwischen dem Kiew-treuen Militär und örtlichen Bürgermilizen bislang insgesamt fast 10.000 Menschen ums Leben gekommen.