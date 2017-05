Visum abgelehnt: Türkischer Journalist durfte nicht zu Preisverleihung nach Wien

„Es bestehen begründete Zweifel am Wahrheitsgehalt des Inhaltes der vorgelegten Belege und an der Glaubwürdigkeit der Angaben des Antragsstellers“, hieß es aus der österreichischen Botschaft Ende April.

Darüber hinaus habe der kurdischstämmige Journalist aus Diyabarkir „nicht den Nachweis erbracht, dass er über ausreichend Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts“ für die Dauer seines Aufenthalts in Österreich verfüge. Aber: Der Presseclub versicherte laut der Zeitung, für sämtliche Reise- und Aufenthaltskosten sowie für die Versicherung aufzukommen. Darauf habe der Türke zwar hingewiesen, doch sei es dann schon zu spät gewesen.

Eskin habe am 24. April für elf Tage nach Österreich kommen wollen, um am 3. Mai, am Welttag der Pressefreiheit, im Namen seiner zahlreichen in der Türkei inhaftierten Berufskollegen eine Ehrung des Presseclubs Concordia entgegenzunehmen. Wie österreichische Medien berichten, hatte der Türke seinen Visumsantrag dann zurückgezogen, um „weitreichende Folgen“ einer Ablehnung zu verhindern.

Eine Vertreterin des Presseclubs vermutete, die österreichischen Behörden seien bei dem Gedanken, dass der Türke in Österreich um Asyl ansuchen könnte, wohl in Panik geraten.