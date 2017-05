Syrien: Anti-IS-Koalition nennt Zahl der Kämpfer in Rakka

„In Rakka sind noch etwa 3000 bis 4000 IS-Kämpfer, einschließlich ausländischer Kämpfer“, so Dorrian auf einem Briefing. Die Stadt ist ihm zufolge mit Unterstützung der US-geführten Koalition von den Demokratischen Kräften Syriens (DKS) praktisch eingeschlossen.

© AP Photo/ Arab 24 network Putin nach Treffen mit Merkel: Keine Lösung in Syrien ohne USA

Das im Nordosten des Landes gelegene Rakka gilt als eine IS-Hochburg in Syrien, in Kürze soll eine Offensive zu ihrer Befreiung von den Terroristen beginnen. Washington hatte den DKS im April schwere Waffen und Kampfpanzer geliefert, die bei dieser Offensive zum Einsatz kommen sollen. Auch die Türkei ist an einer Vertreibung des IS aus Rakka interessiert.