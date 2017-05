Le Pen: Entweder ich oder Merkel!

© AP Photo/ Laurent Cipriani Frankreichs letztes TV-Duell: Le Pen schlägt Macron – wenigstens in Twitter

„In jedem Fall wird Frankreich künftig eine Frau regieren – entweder ich oder Angela Merkel“, so Le Pen, die ihren Rivalen Emmanuel Macron zuvor für dessen Ansinnen kritisiert hatte, das französisch-deutsche Bündnis als Grundlage der EU zu stärken.

„Die Realität besteht darin, dass Sie bereits bei Frau Merkel zu Besuch waren und um ihren Segen baten, weil Sie ohne ihre Zustimmung erst gar nichts unternehmen wollen“, sagte die konservative Präsidentschaftskandidatin zu Macron. Der Politiker steuere, so Le Pen ferner, eine „absolute Unterwerfung der EU“ an.

© REUTERS/ Tony Gentile Le Pen schlägt alternatives Bündnis zu „totalitärer“ EU vor

Macron erwiderte daraufhin, dass es in Frankreich zum Glück stets Politiker gegeben habe, die in die Zukunft blicken konnten. Auf diese Weise sollen Charles de Gaulle zusammen mit dem damaligen Kanzler Konrad Adenauer „das heutige Europa gebildet“ haben.

Bei der französischen Stichwahl am 7. Mai wird Le Pen auf Emmanuel Macron treffen, der den ersten Wahlgang mit 24 Prozent gewonnen hatte. Le Pen kam mdamals it 21,3 Prozent auf den zweiten Platz. Umfragen sehen Macron bei der Stichwahl deutlich in Führung.