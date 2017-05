Syrien: Russische Luftwaffe vernichtete seit Einsatzbeginn über 3000 IS-Tankwagen

„Gegen den Terrorismus und dessen Finanzierung kann man kämpfen und zwar durch die Vernichtung der Infrastruktur der Terroristen, darunter auch deren Finanzierungsquellen auf dem Boden. Seit Beginn des Syrien-Einsatzes hat die russische Luftwaffe mehr als 3.000 Tankwagen der Terroristen und über 200 illegale Ölförderanlagen zerstört“, so Feoktistow am Mittwoch.

Obwohl die Einnahmen der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) aus dem Ölverkauf laut Feoktistow seit Beginn des russischen Luftwaffeneinsatzes deutlich gesunken sind, was sowohl Russlands westliche Partner als auch der UN-Generalsekretär anerkennen, machen die Terroristen weiter ihr Geschäft und profitieren dabei.

Laut dem Diplomaten beliefen sich die jährlichen Einnahmen früher auf zwei Milliarden US-Dollar (1,8 Milliarden Euro), jetzt lediglich auf 200 Millionen US-Dollar (183 Millionen Euro).

© REUTERS/ Omar Sanadiki Krieg in Syrien erfährt grundlegende Wende

Feoktistow nahm in Rom an einer Sitzung der Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche (FATF) teil.

In Syrien tobt seit 2011 ein Krieg. Den Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad stehen die islamistischen Terrormilizen Daesh, die al-Nusra-Front und andere, auch vom Westen unterstützte Rebellen gegenüber. Die russische Luftwaffe fliegt bereits seit September 2015 – auf offizielle Bitte der Regierung in Damaskus – Angriffe gegen Stellungen des IS und der mit ihm verbundenen Terrorgruppen in Syrien.