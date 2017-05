Demnach haben die Sicherheitskräfte bereits vom Nordosten der Stadt in Richtung Stadtzentrum angegriffen, das sich noch immer unter IS-Kontrolle befindet.

Die landgebundene Phase der Operation zur Rückeroberung Mossuls begann am 17. Oktober des vorigen Jahres. Ende Januar berichtete die irakische Militärführung von der Wiederherstellung der völligen Kontrolle über Ost-Mossul. Am 19. Februar gab der irakische Premier Haider al-Abadi den Startschuss für eine neue Etappe der Befreiung westlicher Teile der Stadt. Anfang März blockierten die irakischen Regierungstruppen den letzten möglichen Fluchtweg der Extremisten – die Strecke zwischen Mossul und der Stadt Tal Afar.

Die Operation zur Rückeroberung Mossuls wird von irakischen Behörden in zwei Etappen durchgeführt. In der ersten Etappe, die im Oktober 2016 begann und etwas mehr als drei Monate dauerte, befreiten die Streitkräfte die Gebiete östlich des Tigris. Das Ziel der zweiten Etappe seit Februar ist die Befreiung des westlichen Teils Mossuls. Nun säubern irakische Truppen die Altstadt. Die Militärtechnik kann allerdings kaum die engen Straßen passieren, was das Vorgehen der Armee erschwert. Allerdings rechnet Bagdad mit der völligen Befreiung Mossuls in wenigen Wochen.