„Die türkische Community in Deutschland ist verärgert“ und es sei nicht nachvollziehbar, warum die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB) systematisch demontiert werde, beklagt Bülent Bilgi, Generalsekreter der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) im Sputnik-Interview. Er fordert Beweise für die angeblichen Spitzeltätigkeiten. „Und wenn es doch diese 16 Imame gegeben haben soll, dann möchte ich das bitte in Relation sehen.“ Damit verwies der deutsch-türkische Politiker auf die Größe des Verbandes. Mit 896 Ortsgemeinden ist DITIB der größte Islam-Dachverband in Deutschland.

DITIB sei ein Garant dafür, dass es in Deutschland über Jahrzehnte keinen radikalen Islamismus gegeben habe. Der Verein habe „hervorragende Integrationsarbeit“ geleistet, ist Bilgi überzeugt.

Der Islamwissenschaftler Dr. Ralph Ghadban ist da anderer Meinung. DITIB trage entscheidend dazu bei, das eine Integration nicht stattfindet, bemängelt er im Sputnik-Interview:

„Sie verfolgen unter dem Einfluss von Erdogan eher eine islamistische Politik, die die Leute desintegriert und von unserer Gesellschaft entfernt.“ DITIB sei schon immer ein verlängerter Arm der türkischen Regierung gewesen, doch mit Erdogan und seiner Islamisierung sei der Verband sehr problematisch geworden. „Solange diese Fragen rund um den Verband nicht geklärt worden sind, muss man die Beziehungen zu DITIB einfrieren“, fordert der Islamkritiker.

Die Beweise für die starke Bindung zu der türkischen Regierung würden offen liegen, erklärt Ghadban und er verweist auf die Satzung des Vereins sowie auf die „Tatsache“, dass die Finanzierung der Imame direkt von der türkischen Regierung ausgeht: „Die Finanzierung kommt von der Behörde Diyanet. Diyanet ist direkt an den Posten des Premierministers gebunden“, versichert der DITIB-Kritiker Ralph Ghadban. Die Imame seien verpflichtet, Berichte über ihre Tätigkeiten an die Diyanet-Behörde weiterzugeben. So würde der Islamforscher die Weisung, „dass die Imame über Oppositionelle berichten müssen“, nicht für einen Einzelfall halten.

Turkish Presidential Press Office Erdogan wirft EU Islamophobie vor und sagt weitere „Exits“ voraus

Erdogan habe in Deutschland eine türkische Kolonie aufgebaut, die seine Politik verfolgen würde, kritisiert Ghadban: „Der Beweis dafür sind die 63 Prozent der Stimmen bei dem letzten Referendum.“ Ein Zeichen von Integration sei das nicht: „Wenn eine Gruppe solch eine nationalistische, islamistische Position in einem fremden Land vertritt, ist sie eine reale Bedrohung und man kann ihr s.g. soziales Engagement nicht noch finanzieren,“ warnt Dr. Ralph Ghadban.

Auch der DITIB-Verband selbst hat sich zu Wort gemeldet:

„Dass das Bundesfamilienministerium die wichtigen sozialen Dienstleistungen der DITIB wertschätzt, freut uns sehr. Seit über 30 Jahren sind wir ein verlässlicher Partner in und für die deutsche Gesellschaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind überdies nicht gegen die DITIB oder die Dienste der DITIB gerichtet. Die Diskussion um das Fehlverhalten einzelner weniger Imame wird sehr verallgemeinernd geführt – dies schadet nicht nur allen Imamen und der DITIB, sondern auch allen Muslimen“, teilte Dr. Bekir Alboğa, Generalsekretär im DITIB-Bundesverband in einer E-Mail an die Sputnik-Redaktion mit.

Wegen des Verdachts auf Spionage wurden Fördergeldzahlungen für den Verein durch das Bundesfamilienministerium eingefroren. 16 Imame des Verbands stehen unter Verdacht, im Auftrag der türkischen Regierung mutmaßliche Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland ausspioniert zu haben. Die Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft laufen. Berichten zufolge sollen sich bereits zehn der 16 Beschuldigten in die Türkei abgesetzt haben.

Meinugnen zum Nachhören: