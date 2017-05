„Es gibt die Initiative, Sicherheitszonen im syrischen Idlib und fünf anderen Gebieten zu schaffen. Wenn dies getan wird, so kann das Syrien-Problem schon zur Hälfte gelöst werden“, sagte Erdogan laut der Zeitung Hurriyet nach seinem Sotschi-Besuch im Flugzeug auf seiner Rückkehr nach Ankara.

Zuvor war berichtet worden, dass Russland die Schaffung von vier Sicherheitszonen in Syrien – in der Provinz Idlib, nördlich der Stadt Homs, in Ostguta und im Süden Syriens – vorgeschlagen habe.

Die Präsidenten Russland und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, verständigten sich bei ihrem Treffen am Mittwoch in Sotschi darüber, dass die Schaffung von Sicherheitszonen in Syrien zu einer weiteren Befriedung und zur Festigung der Waffenruhe und schließlich auch zur Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes führen müsse.

Gerade diese Frage stand auch im Mittelpunkt der Syrien-Verhandlungen am 3. Mai in der kasachischen Hauptstadt Astana. Am 2. Mai fand dort ein Treffen der Garantenstaaten der Syrien-Regelung – Russlands, des Irans und der Türkei – statt. Verhandlungen auf hoher Ebene wurden am 3. Mai durchgeführt.

Beim Treffen der Garantenstaaten der Syrien-Gespräche in Teheran am 18. und 19. April hatten sich die Teilnehmer in Bezug auf weitere Schritte zur Lösung des Syrien-Problems geeinigt.