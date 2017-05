US-Demokraten wollen Ölförderung in Russland verbieten

„Es soll US-Bürgern verboten werden, Lizenzen und andere Genehmigungen für die Teilnahme an den Projekten zu bekommen, die mit der Ölbohrung mittels Tiefwasserbohren (auch am arktischen Schelf) oder aus Schieferschichten verbunden sind, wenn damit Öl in Russland oder in unter seiner Kontrolle stehenden Seegebieten gefördert wird“, heißt es in dem Gesetzentwurf.

Waters hat aus Sicht von Experten Bedenken wegen des möglichen Einflusses des ehemaligen Chefs von ExxonMobil und heutigen US-Außenministers Rex Tillerson auf die Entscheidung der US-Administration hinsichtlich der Anti-Russland-Sanktionen.

Der hochrangige Beamte selbst hatte zuvor unter Eid erklärt, dass er sich nie für die Aufhebung von den gegen Moskau verhängten Sanktionen eingesetzt habe. Seit er im Amt ist, hat er mehrmals mitgeteilt, keinen Grund dafür zu sehen.

Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen hatten sich wegen des Krim-Anschlusses an Russland im März 2014 sowie aufgrund des Konfliktes im Osten der Ukraine verschlechtert. Ende Juli 2014 verhängten die USA, die EU und andere Länder Sanktionen gegen einzelne russische Amtspersonen und Unternehmen, die später erweitert wurden und nun ganze Sektoren der russischen Wirtschaft betreffen. Moskau reagierte darauf mit Einschränkungen für Lebensmittelimporte aus den betreffenden Ländern.