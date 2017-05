Hidschab erobert jetzt auch Basketball

So soll die neue Regelung aufgrund der traditionellen Kleiderordnung, die in manchen Ländern eine Kopfbedeckung erfordert, was den aktuellen Regeln aber nicht entspricht, beschlossen worden sein, heißt es laut BBC in einer entsprechenden Fiba-Mitteilung.

Laut der Fiba-Änderung darf der Hidschab weiß, schwarz, oder in der Trikot-Farbe sein. Zugleich dürfe das Kopftuch aber das Gesicht der Sportlerinnen nicht verdecken und Mitspieler keiner Verletzungsgefahr aussetzen.

Das Tragen einer Kopfbedeckung im Basketball war bislang aus Sicherheitsgründen verboten.

Im September 2014 hatte die Damen-Basketballnationalmannschaft von Katar die Teilnahme an Spielen in Asien aufgrund des Hidschab-Verbotes verweigert.

Zuvor hatte schon der Weltfussballverband (Fifa) Frauen aus religiösen Gründen die Teilnahme mit einer Kopfbedeckung erlaubt.