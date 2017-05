Zahl der islamistischen Gefährder in Deutschland auf Rekordhoch - BKA

© REUTERS/ Michaela Rehle Razzia gegen Islamisten-Nest: Hunderte Polizisten in zehn Bundesländern im Einsatz

Demnach hat das BKA 657 Personen registriert, von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehe. Der Trend gehe offenbar nach oben: Ende Januar, so die Zeitung, seien es noch 570 Personen gewesen, im März schon 602. Etwa die Hälfte der nun knapp 660 Gefährder befinde sich aktuell in Deutschland. Etwa 100 davon seien in Haft.Der Anstieg lässt sich laut der Zeitung durch eine neue, nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt erarbeitete Herangehensweise, bei der Personen genauer unter die Lupe genommen würden, erklären. Außerdem werde das von den Gefährdern ausgehende Risiko, eine schwere Straftat zu begehen, mittlerweile anders bewertet.