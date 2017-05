Trump unternimmt erste Auslandsreise als Präsident nach…

Demnach soll Trump seine erste Auslandsreise mit dem Königreich Saudi-Arabien beginnen, dann wird er sich nach Israel und in den Vatikan auf den Weg machen. Anschließend, so Politico weiter, plane er am Nato-Gipfel am 25. Mai in Brüssel teilzunehmen, von wo er zum G7-Gipfel nach Sizilien weiterreisen werde.

© AFP 2017/ Odd Andersen, Jim Watson Putin und Trump wollen sich doch noch arrangieren – NYT

Am Vorabend hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow gesagt, dass ein Treffen der Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, nicht in den nächsten zwei Monaten zu erwarten sei.

Laut Politco sollen beide Staatschefs sich während ihres Telefongesprächs am 2. Mai für ein privates, an den G20-Gipfel in Hamburg gebundenes Treffen ausgesprochen haben.

Der G20-Gipfel wird am 7./8. Juli in Hamburg stattfinden.