© AP Photo/ Seth Wenig Lawrow: Westen will Chemiewaffen-Fall Chan Scheichun verzetteln Russland und der Europäischen Union besprochen. Dieser kann natürlich keine Zufriedenheit bringen. Wir haben an die Vorschläge erinnert, diese Beziehungen aus der derzeitigen Sackgasse zu bringen, die Vorschläge, die von Russlands Präsident Wladimir Putin im Juni 2016 an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker überreicht wurden“, so Lawrow.

Das Treffen zwischen Putin und Juncker fand am 16. Juni vergangenen Jahres am Rande des Petersburger Wirtschaftsforums statt. Damals erörterten Russlands Staatschef und der Präsident der EU-Kommission unter anderem diverse Aspekte der Zusammenarbeit Moskaus und Brüssels, einschließlich Energieprojekte.