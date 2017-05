Lawrow: Militärische Lösung der Korea-Krise wäre verderblich

„Wir sind davon überzeugt, dass (das Problem) ausschließlich mit politischen Mitteln beigelegt werden könnte“, betonte der russische Chefdiplomat.

In letzter Zeit haben die Streitkräfte USA und Japans ihre Übungen vor dem Hintergrund eines potentiellen Konflikts auf der koreanischen Halbinsel intensiviert. Vom 23. bis 29. April fand ein gemeinsames Manöver der japanischen Luftwaffe und der bordgestützten Fliegerkräfte des in die Region entsandten Flugzeugträgers „Carl Vinson“ statt. Am 1./3. Mai sicherten der japanische Hubschrauberträger „Izumo“ und ein Raketenkreuzer das Geleit für ein Versorgungsschiff der US-Navy.

Nordkorea protestiert gegen derartige Übungen vor seiner Grenze und droht mit einer „harten Antwort auf die versuchte Aggression“.