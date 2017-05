FDP-Politiker Kubicki: „Wer Stegner und mich hat, braucht keine AfD“

„Hier oben wird eine klare Sprache gesprochen“, betont der Landeschef der Liberalen. „Hier prallen auch Gegensätze aufeinander.“ Am besten könne man das an zwei Personen festmachen: An SPD-Landeschef Ralf Stegner und seiner Person. „Wir liefern uns legendäre Redeschlachten – nicht nur im Parlament, sondern auch in den politischen Ansichten.“ Darum kommt er zu dem Schluss: „Wer Stegner und Kubicki hat, braucht keine Rechtspopulisten.“

Der 65-jährige hat einen anderen Grund für die schwachen Umfragewerte der AfD ausgemacht: „Die Flüchtlingspolitik hat in Schleswig-Holstein nicht so eine Rolle gespielt. Wir haben großes Glück gehabt: Bei uns gab es viele leerstehende Kasernen, die belegt werden konnten. Wir mussten keine Containerdörfer aufbauen wie anderswo, dadurch ist die Situation emotional entkrampfter.“

Ein weiterer Grund sei die Weltoffenheit. Diese sei durch die Tatsache begründet, dass gut die Hälfte der Bewohner nach dem Zweiten Weltkrieg selbst in den Norden geflüchtet seien oder von Flüchtlingen abstammten. „Dadurch haben die Schleswig-Holsteiner eine völlig andere Herangehensweise an die Not von Menschen.“

Kubicki vermutet, dass die AfD trotzdem den Sprung in den Kieler Landtag schafft: „Aber nur knapp.“

Das komplette Interview zum Nachhören: