Russland ist für Pentagon nur noch „Nummer zwei“

„Die aggressiven Handlungen Russlands sind von beständiger Natur“, sagte Thomas auf die Frage des Vorsitzenden des Komitees, Republikaners John McCain, ob „die Zahl von Russlands provokativen Handlungen in Osteuropa zu- oder abgenommen habe. Der General sei dabei jedoch von dem „positiven Effekt“ des US-Programms zur Unterstützung der europäischen Nato -Verbündeten überzeugt.

„Die russische Aggression ist für uns Priorität Nummer zwei, da wir derzeit vor allem einer von Nordkorea ausgehenden Gefahr gegenüberstehen“, so General ferner.

Dabei konnte Thomas allerdings nicht genau sagen, wie viele US-Soldaten gegen die vermeintliche „russische Gefahr“ in Europa kämpften. Mit diesem Ziel würden sie aber stets engen Kontakt zu den anderen Truppen pflegen.

Im Sommer 2016 hatte die Nato bei ihrem Gipfel in Warschau beschlossen, vier Kampfbataillone mit jeweils rund tausend Soldaten nach Polen und in die baltischen Staaten zu verlegen. Die USA kündigten zudem an, 2017 dauerhaft eine Panzerbrigade mit insgesamt 4200 Mann in Osteuropa zu stationieren. Panzer dieser Brigade sollen durch Deutschland nach Polen gebracht werden.

Russland hat dieses Vorgehen der Nato und der USA stets scharf als Aggression kritisiert.