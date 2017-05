Riad unterstützt Schaffung von Schutzzonen in Syrien

Wie die Agentur Reuters am Freitag berichtete, erwartet Saudi-Arabien nun weitere Details zu dem am Donnerstag in Astana angenommenen Plan.

Am Donnerstag hatten Russland, die Türkei und der Iran bei den Syrien-Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana ein Memorandum über die Einrichtung von vier Sicherheitszonen in Syrien signiert.

Zuvor hatte eine Quelle in der syrischen Opposition RIA Novosti mitgeteilt, Russland habe vorgeschlagen, in Syrien insgesamt vier Zonen zum Spannungsabbau einzurichten – in der Provinz Idlib, nördlich der Stadt Homs, in Ostguta und im Süden des Landes.