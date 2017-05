Schutzzonen in Syrien: Russisches Militär warnt Sünder

© REUTERS/ Master Sgt. Kevin J. Gruenwald Moskau: Deeskalationszonen in Syrien für US-Koalition tabu

Sämtliche Verstöße würden sorgfältig untersucht werden, sagte Stanislaw Gadschimagomedow, Vizechef der Hauptverwaltung Operatives im russischen Generalstab, am Freitag. „Je nach dem Ergebnis der Untersuchung wird über Maßnahmen gegen die Sünder entschieden werden.“ Nach seinen Worten könne gegen diese auch Waffengewalt eingesetzt werden.

Der Iran, Russland und die Türkei hatten am Donnerstag bei Friedensgesprächen in Astana ein Memorandum unterzeichnet, wonach vier Gebiete in Syrien zu „Zonen der Deeskalation“ werden sollen. Das erklärte Ziel ist es, den seit 2011 andauernden Bürgerkrieg in Syrien zu stoppen. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, unterstützte diesen Vorstoß.

Das Memorandum über die Deeskalationszonen, die für die Jets der US-Koalition geschlossen sind, tritt am 6. Mai in Kraft. In diesen vier Zonen befinden sich gegenwärtig nach russischen Angaben bis zu 42.000 Militante. Viele von ihnen sollen der Errichtung der Deeskalationszonen zugestimmt haben. Die russische Luftwaffe fliegt dort nach eigenen Angaben bereits seit Montag keine Angriffe mehr.