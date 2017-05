Russlands Generalstab lüftet Pläne der syrischen Armee

„Es sei daran erinnert, dass Deir ez-Zor seit über drei Jahre von den Terroristen belagert wird. Zudem will die syrische Armee nordöstliche Territorien in der Provinz Aleppo entlang dem Euphrat befreien.“

Dem General zufolge wird die syrische Armee dank der Schaffung sogenannter Deeskalationszonen in der Lage sein, einen beachtlichen Teil ihrer Verbände freizusetzen. „Die russischen Fliegerkräfte werden der syrischen Armee im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS/Daesh) weiter helfen“, versicherte Rudskoi.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt, dass das Memorandum über die Einrichtung von vier Deeskalationszonen in Syrien um 00.00 Uhr am Samstag (06.05) in Kraft tritt. Das Memorandum war am Donnerstag von Vertretern Russlands, der Türkei und des Irans in der kasachischen Hauptstadt Astana unterzeichnet worden.