Donald Trump habe beschlossen, die innenpolitische Lage in den USA wegen Russland nicht zu verschärfen, sagte der Politologe. „Es wird keine Annäherung an Putin geben, bis Trump die Notwendigkeit einsieht, zum Angriff auf den Kongress überzugehen. Er befürchtet eine neue Hetzkampagne gegen ihn in den Medien. Eine eventuelle Vereinbarung mit Putin bringt ihm auch keinen Vorteil an der inneren Front. Dadurch unterscheidet sich seine Situation wesentlich von der Merkels.“

Russlandfeindliche Linie Merkels besteht nach wie vor fort

Zum jüngsten Besuch der Bundeskanzlerin äußerte Koltaschow, dass Putin durchgesetzt habe, dass, „der Berg zum Propheten kam“, wenn man den orientalischen Spruch neu formuliere. „Putin fühlt, dass ihm eine gewisse Entschärfung der Beziehungen zu Deutschland gelungen ist, eine Art Entspannung. Nicht zufällig hat Deutschland den Bau von Nord Stream 2 durchgesetzt. Das ist etwas, worauf die russischen Behörden seit langer Zeit gedrängt hatten. Nun betrachten sie es als Erfolg. Auch Merkels Besuch halten sie für eine wichtige Demonstration des eigenen Einflusses.“

Merkel sei aber damit unzufrieden, so der Experte, dass nur einige Umstände sie zu dem Besuch genötigt hätten. „Sie verzichtet keineswegs auf ihre russlandfeindliche Linie, nur sieht sie sich gezwungen, diese Linie etwas zu korrigieren und auf Moskau zuzugehen, um, wie ihr scheint, den russischen Faktor in der europäischen Politik zu neutralisieren. Während Trump von der Innenpolitik daran gehindert wird, mit Putin einen positiven Dialog zu führen, wird Merkel durch die inneren Probleme der EU gezwungen, sich mit Putin zu verständigen.“

Wie Koltaschow sagte, ist er sich sicher, dass es kein Ziel Putins ist, die Europäische Union zu zerstören. „Den ganzen Konflikt mit Deutschland hält er für ein unangenehmes Missverständnis. Die russischen Eliten verstehen nicht, dass es eine gewisse Logik des Konfliktes gibt, die die deutschen Eliten zwangsläufig in diesen hineinzieht. Die Ausweitung der EU nach Osteuropa ist für sie lebenswichtig. Und da der EU bereits mitten im Herzen Europas, in Frankreich der Tod droht, fliegt Merkel zu Putin, um mit ihm zu sprechen.

Es liege ihr daran, so der Politologe weiter, allen zu beweisen, dass Putin verhandlungsfähig sei, dass es einen Dialog gebe, dass er keine Radikalisierung Russlands in der europäischen Politik wolle und nicht auf die EU-Gegner in Europa setze. „Dennoch wird Merkel von dem Alptraum geplagt, Russland wolle Deutschlands Führungsrolle in Europa abschaffen. Es versteht sich, dass Putin das nicht tun wird.“

Was die Ukraine betreffe, so Koltaschow weiter, basiere Russlands Strategie auf dem einzigen Satz: „Lasst ab von uns!“ Und weiter sagt er: „Wir haben die ganze Geschichte satt, wir haben keine sonderliche Lust, Donbass zu unterstützen, wir haben genug von dem Bürgerkrieg in der Ukraine, von der Hetze der westlichen Medien gegen uns, weil Moskau schon seit Jahren versucht, die Krise in der Ukraine beizulegen.“

Wie Kiew den Hass gegen Russland verkauft

Dies gelinge aber nicht, „da die ukrainische Obrigkeit daran interessiert ist, ihren Hass gegen Russland dem Westen zu verkaufen. Sie denkt, dass es eine Ware ist, die sich wie jede neue Windows-Version immer wieder verkaufen lässt.,Bitte, Europäische Union, Internationaler Währungsfond, gebt uns noch Geld! Wir haben eine neue Version des Russland-Hasses. Wir hassen Russland in einer neuen Form! Früher hassten wir nicht so stark. Jetzt tun wir es auf eine andere Weise‘, spottet der Politologe.

Und selbst wenn die EU für eine neue Version nicht zahle und sage, dass sie auch mit der alten Version des Russland-Hasses zufrieden sei, „fühlt sich die ukrainische Elite zwar beleidigt, kann aber ihre sklavische Bindung an die Europäischen Union und Deutschland nicht brechen“, resümiert Koltaschkin.

Warum ist der Minsker Prozess ins Stocken geraten?

Der Minsker Prozess könne sich in keine Richtung vom Fleck bewegen, weil die Ukraine daran nicht interessiert sei, und es nicht im Interesse der EU liege, Druck auf die ukrainische Obrigkeit diesbezüglich auszuüben, führt der Experte weiter aus. „Ihr war an der Frage nach dem Verkauf von Grundstücken in der Ukraine gelegen. Die ist inzwischen gelöst. Und die Ukraine bekommt neue IWF-Kredit-Tranche und die visafreie Einreise nach Europa, wobei die Ukrainer dort sogar arbeiten können, wenn auch illegal — in einer anderen Nische des Arbeitsmarktes, nicht in derselben wie etwa die Polen, sondern in einer weit schlechteren.“

Verdammt, Forderungen von Donbass-Aufständischen stimmen doch!

Der Minsker Prozess kann nach Auffassung von Koltaschow nicht abgeschlossen werden, obwohl man eine gute Option für die Föderalisierung der Ostukraine erarbeitet habe. Für Kiew sei dies ohnehin inakzeptabel. „Normalisiert es die Situation, schafft es die ganze Hysterie und den Hass ab, kann sich das politische System auflösen. Die Menschen sind unzufrieden. Wenn man aufhört, ihnen über den schrecklichen Putin zu erzählen, können sie dann ihre Regierung fragen: ‚Wo ist denn der europäische Lebensstandard geblieben‘.“

Auch der visafreie Reiseverkehr nütze nichts, da er keinen reich mache und den Lebensstandard nicht verbessere, urteilt der Experte. „Er vermehrt nur die Versuchungen. Und falls keine Gruselmärchen über Putin mehr erzählt würden, würde dann im ganzen Land ein Bürgerkrieg ausbrechen. Man würde sich die Losungen der Aufständischen in Donbass genauer ansehen und sagen:,Verdammt, die Forderungen stimmen doch‘. Das würde den politischen Prozess umkehren.“ Eben deshalb beharrt die EU laut Koltaschow nicht sehr darauf, den ukrainischen Eliten dieses wichtige Werkzeug zur Kontrolle der Situation zu entziehen.

Keine zweite Front gegen EU

Jedoch sagt der Politologe, Angela Merkel habe vom Besuch bei Putin mehr profitiert. „Die EU behält die Ukraine, die im deutschen Einflussbereich auch bleibt. Durch diesen Besuch baut Merkel außerdem die Ängste der europäischen Eliten ab und fördert ihre Mobilmachung angesichts der Gefahr, die von Frankreich und Großbritannien ausgeht. Aus Sotschi zurückgekehrt, darf sie nun sagen:,Putin wird keine zweite Front gegen die EU eröffnen‘. Putin mag mit dem Verhandlungsergebnis auch noch so zufrieden sein, es ist doch Merkel, die in Wirklichkeit gewonnen hat.“

Das komplette Interview zum Nachhören: