In enger Kooperation: Lawrow und Gabriel wollen Ukraine-Krise schnellstens regeln

© Sputnik/ Sergej Averin Gabriel zu Donbass: Nicht mal Minimalstandards erfüllt

„Die Minister haben die Bereitschaft bekräftigt, eine enge Kooperation im Rahmen des Normandie-Formats mit dem Ziel der schnellstmöglichen Regelung des innerukrainischen Konflikts auf der Grundlage der vollständigen Umsetzung der Minsker Vereinbarungen durch die Konfliktparteien fortzusetzen“, so die Mitteilung.

Die Außenminister unterstrichen zudem die Notwendigkeit, eine stabile Waffenruhe, die Schaffung von Sicherheitszonen sowie den Abzug der schweren Waffen sicherzustellen.

Russlands Außenministerium zufolge rief Lawrow Gabriel dazu auf, Druck auf Kiew auszuüben, damit es die Handels- und Transportblockade des Donbass aufhebt.

Der russische Minister machte seinen deutschen Amtskollegen zudem auf die Bedeutung des Internationalen Treffens zu Syrien in Astana aufmerksam, die der Festigung des Waffenstillstandes mittels der Einrichtung von Schutzzonen sowie der Schaffung von günstigen Bedingungen für die künftige Verhandlungsrunde zu Syrien in Genf diente.

Am Donnerstag hatten Russland, die Türkei und der Iran bei den Syrien-Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana ein Memorandum über die Einrichtung von vier Sicherheitszonen in Syrien signiert.