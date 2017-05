Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Ergebnisse des Syrien-Treffens, das am 3./4. März in Kasachstans Hauptstadt Astana stattgefunden hatte. Viel Raum nahmen Aufgaben zur Deeskalation in Syrien, Anstrengungen zur Gewährleistung einer beständigen Waffenruhe und im Kampf gegen den Terrorismus ein. Lawrow und Tillerson sprachen sich auch für die Aktivierung der internationalen Anstrengungen zur Förderung des Verhandlungsprozesses zu Syrien aus.

© REUTERS/ Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Schutzzonen in Syrien: Russisches Militär warnt Sünder

Die Minister vereinbarten weitere russisch-amerikanische Kontakte. Das Telefongespräch fand auf Initiative der US-Seite statt.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt, dass das Memorandum über die Einrichtung von vier Deeskalationszonen in Syrien um 00.00 Uhr am Samstag (06.05) in Kraft tritt. Das Dokument war am Donnerstag von Vertretern Russlands, der Türkei und des Irans in der kasachischen Hauptstadt Astana unterzeichnet worden.