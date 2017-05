Nigeria: 82 verschleppte Mädchen im Tausch gegen Boko-Haram-Kämpfer freigelassen

„Nach langwierigen Verhandlungen haben unsere Sicherheitskräfte diese Mädchen im Tausch gegen mehrere von den Behörden festgenommene Verdächtige der Boko Haram geholt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Präsidialamtes des Landes. Die Zahl der befreiten mutmaßlichen Kämpfer wurde jedoch nicht genannt.

© AFP 2017/ Pius Utomi Ekpei Nigeria: Ehefrau verweigert Staatschef Unterstützung

Ferner verlautete es, dass die freigelassenen Mädchen noch am Sonntag in die Hauptstadt Abuja gebracht werden sollen, wo sie vom nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari empfangen würden.

Im April 2014 hatten die Islamisten von Boko Haram insgesamt 276 nigerianische Schülerinnen aus einem staatlichen Internat in Chibok im Nordosten Nigerias verschleppt. Die Anführer der Terrormiliz wollte damit die Freilassung aller ihrer von der Regierung des Landes festgenommenen Kämpfer erreichen.

Im August 2016 war ein Video aufgetaucht, das mehrere der noch lebenden Geiseln zeigen sollte. In der Aufnahme waren nicht alle Schülerinnen zu sehen: Einige seien bei Luftangriffen getötet worden, sagte ein vermummter Mann im Video. Im Oktober desselben Jahres wurden mehr als 20 der verschleppten Schülerinnen unter Vermittlung durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) freigelassen. Etwa 195 werden weiter vermisst.

© REUTERS/ Social Media Boko Haram: Warum gekidnappte Schulmädchen nicht nach Hause wollen

Die Gruppierung „Boko Haram“ (was etwa „Westliche Bildung ist Sünde“ bedeutet) besteht seit 2002 und agiert hauptsächlich in Nigeria. Ihre Anhänger wollen die Scharia im Land und den Kampf gegen den westlichen Einfluss. Anfang März 2015 sollen die Boko-Haram-Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS, auch Daesh) die Treue geschworen haben.