Syrien: Versöhnungszentrum schätzt Lage in Schutzzonen ein

„Der russische Teil der Vertretung der gemeinsamen russisch-türkischen Kommission zur Erörterung von Fragen, die eine Verletzung der Waffenruhe betreffen, hat innerhalb eines Tages 18 Verstöße festgestellt, der türkische Teil – 15 Verstöße“, hieß es.

Bei diesen Verstößen soll es sich hauptsächlich um ungeordnetes Schießen aus Handfeuerwaffen in den von Kämpfern der Terrormilizen IS („Islamischer Staat“, auch Daesh) und Dschabhat al-Nusra kontrollierten Territorien gehandelt haben.

Das Memorandum über die Schaffung von „Zonen der Deeskalation“ war am 4. Mai in Astana von den Vertretern der Garantenstaaten der Waffenruhe in Syrien – Russlands, der Türkei und des Irans — unterzeichnet worden. Es trat um 00.00 Uhr am 6. Mai in Kraft. Die Schutzzonen befinden sich in den folgenden Regionen: im Norden des Landes in der Provinz Idlib sowie teilweise in den Provinzen Latakia, Aleppo und Hama; im Norden der Provinz Homs; in Ost-Ghuta; im Süden Syriens – in den Provinzen Deraa und Quneitra.

Das erklärte Ziel ist es, den seit 2011 andauernden Bürgerkrieg in Syrien zu stoppen. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, unterstützte diese Initiative.