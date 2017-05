© AP Photo/ Francois Mori VIDEO: Barbusige „Femen“-istinnen erstürmen Kirche wegen Le Pen

Das Unternehmen, das sich auf Kondome in lustigen Verpackungen spezialisiert, kreierte anlässlich der französischen Präsidentschaftswahl eine besondere Ausgabe. Sie heißt „Erection Presidentielle“ (zu Dt. etwa „Präsidentschaftserektion“) in Anspielung auf „Elections Presidentielles“ („Präsidentschaftswahl“).

Das Design der Packungen imitiert die Logos der Politiker, die um das höchste Amt kämpften. Dabei sind Kondome „a la Macron“ und „a la Le Pen“ wesentlich populärer, als die im Stil des früheren republikanischen Präsidentenkandidaten Francois Fillon oder des Vorsitzenden der Bewegung „La France insoumise“ (zu Dt.: „Das aufsässige Frankreich“), Jean-Luc Mélenchon.

Der zweite Wahlgang der Präsidentschaftswahlen findet am 7. Mai statt, dabei treten Le Pen und Macron gegeneinander an. In der ersten Wahlrunde am 23. April erhielt Macron 24,1 Prozent der Wählerstimmen, Le Pen brachte es auf 21,3 Prozent.