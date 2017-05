Lawrow sieht Projekt von NATO-Mitgliedschaft der Ukraine als gescheitert

„Die NATO fühlt sich gekränkt, weil ihr Projekt zur kompletten Einbeziehung der Ukraine in ihre Einflusszone, zur Aufnahme Kiews in die Allianz und zur Nutzung des Territoriums der Krim, um Russland militärisch einzukreisen, ein Fiasko erlitten hat“, sagte Lawrow. Aus diesem Grund habe die Allianz alles eingefroren, was Brüssel und Moskau bislang geeinigt habe. Das betreffe auch die Bekämpfung des Terrors, kritisierte Lawrow.

Die Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurde nach einem Referendum von März 2014 zu einer Region Russlands. Damals sprachen sich 96,77 Prozent der Bevölkerung der Halbinsel und 95,6 Prozent der Einwohner von Sewastopol für den Beitritt zum Staatsverband Russlands aus.

Die Ukraine bezeichnet die Krim weiterhin als ihr Gebiet, das zeitweise okkupiert ist. Russland erklärte mehrmals, dass die Krim-Bevölkerung in strikter Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und der UN-Charta für die Wiederherstellung mit Russland gestimmt hatte. Präsident Wladimir Putin zufolge ist das Problem der Krim „endgültig gelöst“.