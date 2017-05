© Sputnik/ Mikhail Woskressenskij Worin die OVKS der Nato überlegen ist – Putin

„In der Entwicklungsstrategie der OVKS gibt es kein Wort davon, dass irgendein Land, irgendein Staat, irgendeine Organisation unsere Gegner sind“, so Lawrow.

Ihm zufolge nimmt die Nato Russland als einen „Gegner, sogar eine Bedrohung“ wahr und versucht auf jede beliebige Weise, den Status und die Bedeutung davon, was die OVKS macht, zu erniedrigen.

„Sehr zaghaft entscheiden sie sich für Verträge, sehr ungern“, fuhr der Außenminister fort.

„Es fühlt sich an, als ob es quasi unschicklich für sie (die Nato – Anm. d. Red.) ist, anzuerkennen, dass die OVKS auch eine internationale Organisation ist, die sowohl von der Uno anerkannt wurde und als ein Beobachter in der Generalversammlung auftritt, als auch von der OSZE anerkannt wurde und regelmäßig an den deren Sitzungen teilnimmt".

"Ich denke aber, dass so eine Arroganz, die für die Nato charakteristisch ist, der Sache nicht hilft“, sagte Lawrow.

Russland, Weißrussland, Armenien, Kasachstan, Kirgistan und Tadschikistan sind Mitgliedsstaaten der OVKS.