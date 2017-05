„Nach den Angaben von vier Instituten sind für Emmanuel Macron 62 bis 67 Prozent der Stimmen“, hieß es.

Die Veröffentlichung von Prognosen und Ergebnissen der Nachwahlbefragung ist in Frankreich bis zur Schließung der Wahllokale untersagt, wer dagegen verstößt, muss 75.000 Euro Strafe zahlen. In diesem Zusammenhang veröffentlichen die Medien der Nachbarländer, darunter Belgien, die Schweiz und Deutschland, traditionell die Ergebnisse ihrer Studien, welche in Frankreich jedoch auf Zweifel stoßen, da sie sich zuweilen als unkorrekt erwiesen, manchmal aber auch dem Endergebnis nahe waren. Während der ersten Runde der Wahlen in Frankreich am 23. April lag die Abweichung der von RTBF gebrachten Wahlprognosen vom Endergebnis zwischen 0,5 und drei Prozent.

Im Vorfeld der Stichwahl erklärte Frankreichs staatliche Kommission für Meinungsumfragen, beliebige Einschätzungen der Wahlergebnisse bis 20.00 Uhr MEZ würden nicht als glaubwürdig betrachtet werden können.