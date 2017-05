Schutzzonen in Syrien: Russland bringt Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat ein

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy Syrien: Versöhnungszentrum schätzt Lage in Schutzzonen ein

In dem Dokument wird das Memorandum über die Einrichtung von vier Sicherheitszonen in Syrien begrüßt, das am Donnerstag in Astana bei den Syrien-Verhandlungen signiert wurde und bereits in Kraft getreten ist. Der Dokumententwurf ruft alle Seiten auf, den Waffenstillstand, der seit Ende Dezember 2016 in Syrien gilt, einzuhalten und an dem Memorandum über die Schaffung von Schutzzonen festzuhalten.

Vertreter Russlands, des Iran und der Türkei hatten am Donnerstag bei den Syrien-Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana ein Memorandum über die Einrichtung von vier Sicherheitszonen unterzeichnet. Es handelt sich dabei um die Provinz Idlib, Teile der benachbarten Provinzen Latakia, Hama und Aleppo, Gebiete im Norden der Provinz Homs, Ost-Ghuta sowie die südlichen Provinzen Derya und Kuneitra.