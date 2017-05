Kampfpiloten bei Parade: gestern über Syrien, morgen über dem Kreml

© Sputnik/ Wladimir Astapkowitsch Auch diesmal wieder neueste Militärtechnik bei Siegesparade in Moskau

„Kennzeichnend für dieses Jahr ist, dass erstmals praktisch alle Piloten, die über dem Roten Platz fliegen werden, an den Kampfhandlungen in Syrien teilgenommen haben“ sagte er am Montag im TV-Sender Rossija-24. „Sie alle haben hohe Staatsauszeichnungen bekommen und haben ihre Pflicht mit Ehre und Würde erfüllt. Hier in Moskau zeigen sie ihr Können, das in vielen Ländern Neid hervorrufen würde.“An der Parade am Dienstag in Moskau werden 72 Flugzeuge und Hubschrauber teilnehmen.