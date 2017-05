Militär Libyens vertreibt Al-Qaida aus Hafen von Benghasi

So soll die Befreiungsoperation von der nationalen Armee Libyens unter Leitung von Marschall Khalifa Haftar durchgeführt worden sein. Der Marschall steht in Konflikt mit der Regierung des Landes in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Dennoch führten beide Konfliktparteien im Mai produktive Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um die Spaltung zu überwinden.

© AFP 2017/ Abdullah Doma Libysche Exilregierung fordert: Keinerlei Kooperation mit anderen Kräften im Land

Haftars Militär soll nicht nur den Hafen am Mittelmeer befreit, sondern auch mehrere Objekte im Norden von Benghazi unter Kontrolle gebracht haben, so der Sender weiter.

Die Armee führt schon seit zwei Jahren eine Befreiungsoperation in Benghasi gegen die IS- und Al-Qaida-Kämpfer. Die meisten Stadtteile befinden sich bereits unter der Kontrolle des Militärs.