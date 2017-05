Putin: Russisches Volk unbezwingbar

„Es gab und gibt keine Kraft, von der unser Volk bezwungen werden kann“, sagte Putin am Dienstag zum Auftakt der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau.

Vor mehr als 70 Jahren habe das sowjetische Volk „scheinbar Unmögliches vollbracht: Es ließ das blutige Rad des Zweiten Weltkrieges zurückdrehen, verjagte den Feind (…), zerstörte den Nazismus und setzte dessen Gräueltaten ein Ende“, so Putin weiter. „Wir werden es nie vergessen, dass es unsere Väter, Großväter und Urgroßväter waren, die die Freiheit Europas und den lang ersehnten Frieden in der Welt erkämpft haben.“

Am heutigen Dienstag begeht Russland den 72. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Zentraler Punkt der Feierlichkeiten war die Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau, an der Infanterie und Kriegstechnik teilgenommen haben.