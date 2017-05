Israels Premier würdigt Russlands Rolle bei Sieg über Nazi-Tyrannei

„Es ist schwer vorzustellen, wie die Welt heute aussehen würde, wenn es dieses Opfer des russischen Volkes nicht gegeben hätte“, sagte Netanjahu.

Der heldenhafte Sieg der Roten Armee über den Nazismus werde in der europäischen Geschichte für immer „als Ende der methodischen Ausrottung der Juden in Europa und als Befreiung der Überlebenden der Konzentrations- und Vernichtungslager in Polen und Deutschland“ bleiben, betonte er weiter.

Als „Licht der Hoffnung“ für die gebrochenen und geschwächten Menschen bezeichnete Netanjahu den Einmarsch der sowjetischen Truppen in die Konzentrationslager Majdanek, Lodz, Auschwitz-Birkenau und Monovitz. Die Sowjetunion habe dabei geholfen, der Welt das Ausmaß des Grauens zu zeigen, das hinter den Toren dieser Lager herrschte.

In der jüdischen Geschichte gilt laut dem israelischen Regierungschef ein besonderes Kapitel den „Hunderttausenden Juden und Jüdinnen“, die in den Reihen der Roten Armee gekämpft hatten.

Zudem erinnerte Netanjahu daran, dass der Tag des Sieges auch in Israel jährlich begangen werde. In den israelischen Städten fänden jedes Jahr Märsche unter Teilnahme von Veteranen statt.

Am Dienstag fand auf dem Moskauer Roten Platz die traditionelle Siegesparade statt. In seiner Rede unterstricht Präsident Putin, dass die Tragödie des Zweiten Weltkrieges wegen der „Gespaltenheit der Völker“ nicht habe verhindert werden können.