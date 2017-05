Ankara weiter auf Gülen-Jagd: Türkischer Justizminister besucht USA

Laut der Nachrichtenagentur hat Bozdag seinen Gesprächspartner über neue Dossiers zu „verbrecherischen Aktivitäten der Gülen-Bewegung“ informiert, die die türkische Seite an Washington übergeben hat. Wie es im türkischen Justizministerium inoffiziell hieß, ist das Treffen konstruktiv verlaufen. Die Gesprächspartner hätten sich darauf geeinigt, die engen Kontakte fortzusetzen.

Die US-Reise des türkischen Ministers wurde im Vorfeld eines US-Besuchs des türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan organisiert, der für den 15. bis 17. Mai angesetzt ist. Eines der Hauptthemen der Verhandlungen zwischen Erdogan und US-Präsident Donald Trump soll die Auslieferung von Gülen sein, der im US-Bundesstaat Pennsylvania lebt.

© AFP 2017/ OZAN KOSE Türkei: Mehr als 1000 Gülen-Anhänger bei Großrazzia festgenommen

Die türkischen Behörden beschuldigen den Prediger der Teilnahme am Putschversuch in der Nacht zum 16. Juli 2016 . Gülen selbst hat seine Nichtbeteiligung an dem Putschersuch beteuert und diesen verurteilt. Trotzdem fordert die Türkei von den USA die Auslieferung des oppositionellen Predigers.

In der Türkei wurden nach dem Putschversuch rund 32.000 Menschen verhaftet und weitere rund 100.000 Staatsbedienstete entlassen.