Juncker „beruhigt“ Putin: Deshalb greift Luxemburg Russland nicht an

„Ich sage Putin immer, um ihn zu beruhigen: Warum hat Luxemburg Russland noch nicht angegriffen? Wir haben keinen Platz, um die Gefangenen unterzukriegen“, scherzte Juncker.

Der Politiker erzählte in Bonn einen ähnlichen Witz in Bezug auf China: „Deshalb habe ich mal in China gesagt, auf einer Pressekonferenz mit dem chinesischen Premierminister: Mein lieber Freund, wenn Sie überlegen, dass China und Luxemburg ein Drittel der Menschheit darstellen, dann kriegen Sie einen richtigen Begriff von Größe und Kleinheit.“

Juncker erwähnte in seiner Rede auch die britische Premierministerin Theresa May und die geschlagene französische Präsidentschaftskandidatin Le Pen. May bezeichnete der EU-Kommissionschef als eine „toughe Lady“. „Mit Theresa May kann ich sehr gut“, versicherte er zugleich. In Bezug auf Le Pen warnte Juncker, die Gefahr von Populismus sei noch nicht gebannt. „Sie wurde nicht aus dem Feld geschlagen“, betonte der Politiker.