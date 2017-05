Russlands Außenamt nennt Hauptthema für Treffen Lawrow-Tillerson

„Ich gehe davon aus, dass dort vor allem Syrien Aufmerksamkeit gewidmet wird“, so Rjabkow. Dabei betonte der Diplomat, er habe während seiner Verhandlungen mit Shannon „die schwierigsten, chronischen Probleme“ der bilateralen Beziehungen Moskaus und Washingtons besprochen, „die kaum geregelt werden können“.

Dabei könne man einen Fortschritt in den Beziehungen Russlands und der USA „nicht garantieren“. Laut Rjabkow ist es äußerst wichtig, dass es „bei beiden Seiten das Interesse gibt, an dieser Stelle nicht zu stoppen“.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow wird am 9.-11. Mai zu einer Arbeitsvisite in die USA Reisen. Am 10. Mai soll sich der Diplomat mit seinem amerikanischen Amtskollegen treffen.