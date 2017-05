Tel Aviv fordert Erläuterung zu Erdogans israelfeindlichen Aussprüchen

Erdogan hatte am Vortag die Muslime aufgerufen, die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt „möglichst oft zu besuchen“, denn „jeder Tag, an dem Jerusalem (durch Israel – Anm. d. Red.) besetzt bleibt“, sei eine „Beleidigung“ für sie. Der türkische Präsident kritisierte zudem den Gesetzentwurf Israels, der ein Verbot des traditionellen muslimischen Gebetsrufs am späten Abend und am frühen Morgen vorsieht.

„Diejenigen, die die Menschenrechte in ihrem eigenen Land systematisch verletzen, dürfen nicht die einzige Demokratie in der Region belehren“, zitiert die Zeitung den Sprecher des israelischen Außenministeriums, Emmanuel Nahshon.

Die Türkei und Israel, einst strategische Partner, haben sich voneinander entfremdet, als die Islamisten in Ankara die Oberhand gewonnen und die türkische Außenpolitik von der europäischen Integration auf die Festigung ihrer Stellung in der arabisch-muslimischen Welt umorientiert hatten. Die gegenseitige Abkühlung hatte nach den tragischen Ereignissen um die „Freiheitsflottille“ vor der Gaza-Küste im Sommer 2010 ihren Höhepunkt erreicht.