Iran testet seinen modernsten Hochgeschwindigkeits-Torpedo

Der Test fand laut dem Sender am vergangenen Sonntag in der Nähe der Straße von Hormus statt. Vermutlich habe es sich dabei um einen Geschwindigkeits-Test gehandelt, da kein konkretes Ziel angegriffen worden sei.

© AP Photo/ Ebrahim Norouzi Iran testet neueste Modelle von Antischiffsraketen

Der iranische Torpedo des Typs „Hoot“ (auf Farsi „Wal“) soll angeblich in der Lage sein, eine Geschwindigkeit zu erreichen, welche die Geschwindigkeit von herkömmlichen Torpedos um das Vierfache übersteigt.

Ob der Test erfolgreich war, konnten die US-Beamten dem Sender zufolge nicht sagen.

Im Persischen Golf befindet sich zurzeit laut NBC eine US-Flugzeugträgerkampfgruppe mit der „USS George HW Bush“ an der Spitze. Der Test habe jedoch keine Gefahr für die amerikanischen Kriegsschiffe in der Region dargestellt, so die Pentagon-Vertreter weiter.

Der Hoot-Torpedo befindet sich immer noch in der Testphase. Zuletzt wurde er nach Informationen des Pentagons im Februar 2015 getestet. Ein einsatzbereiter Hoot-Torpedo soll eine Reichweite von 13 Kilometern haben sowie eine Geschwindigkeit von 200 Knoten pro Stunde (370 Stundenkilometer) erreichen.