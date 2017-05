„Wir sind als Beobachter nach Astana eingeladen worden. Wir sind keine Teilnehmer dieses Prozesses hier“, erklärte Krol gegenüber den Journalisten.

Er unterstrich, dass die USA alle Versuche, die Situation in Syrien zu regeln und das Blutvergießen zu stoppen, begrüßen würden.

„Wir sind für die Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit Syriens als Staat. Nur die Syrer selbst können ihre politischen und internen Probleme — ohne Einmischung anderer Länder — lösen“, sagte der Diplomat, indem er betonte, dass die allerwichtigste Frage dabei die Schaffung der Bedingungen für die Einstellung des Blutvergießens sei.

Vier Verhandlungsrunden der Syrien-Gespräche auf höchster Ebene sind in Astana am 23.-24. Januar, am 15.-16. Februar, am 14.-15. März und am 3.-4. Mai dieses Jahres abgehalten worden. Ihr Hauptergebnis ist neben der Abstimmung über die Bildung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe für das Monitoring der Einstellung von Kriegshandlungen in Syrien auch das von den Garanten-Ländern (Russland, dem Iran und der Türkei) zur Eindämmung der Gewalt unterzeichnete Memorandum über die Deeskalationszonen in Syrien, das auf die Aufrechterhaltung der Integrität des Landes und die politische Konfliktregelung gerichtet ist.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert bereits seit März 2011 an.