„Erniedrigende Erfindung”: Lawrow zu Russlands angeblichem Einfluss auf US-Politik

„Angesichts der Gespräche und des Lärms, der um unsere Beziehungen entsteht, um die Erfindungen, dass wir angeblich die Innenpolitik verwalten, beobachten wir natürlich diesen absolut nicht normalen Hintergrund, in dem sich unsere Beziehungen entwickeln“, so Lawrow.

© REUTERS/ Yuri Gripas Lawrow zu Gespräch mit Trump im Weißen Haus eingetroffen

„Ich denke, dass es für die amerikanische Bevölkerung erniedrigend ist, zu hören, dass Russland die US-Innenpolitik anführt“, fügte er hinzu. „Wie kann solch eine große Nation, solch ein großes Land in solchen Kategorien denken? Ich denke, dass Politiker dem politischen System der USA sehr schaden, wenn sie darzustellen versuchen, dass jemand von außen Amerika verwaltet.“

Dabei verwies der russische Außenminister auf die Position des US-Präsidenten.

„Präsident Trump hat mehrmals in der Öffentlichkeit gesagt, was er über die Behauptungen denkt, wonach wir uns angeblich in die inneren Angelegenheiten einmischen (…) Man braucht uns hier darüber nicht irgendwie geheim ,ins Ohrʻ mitzuteilen. Wir kennen Trumps Position, wir kennen die Positionen jener, die versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Das Unglück besteht darin, dass niemand irgendwem Tatsachen oder Belege vorgelegt hat. Das ist im Grunde genommen alles.“

In Bezug auf die Entlassung des FBI-Chefs James Comey sagte Lawrow gegenüber den Journalisten: „Das ist nicht meine Frage. Ich kann Ihnen viele Beispiele dafür anführen, wenn Russland, Frankreich, Großbritannien jemanden zu einem Amt ernennt oder jemanden entlässt. Das sind ihre inneren Angelegenheiten.“