„Man muss alle terroristischen Erscheinungen in Syrien unterbinden und nicht zulassen, dass es sich zu einem Feuerherd des Extremismus, der Instabilität entwickelt – nicht das zulassen, was im Irak und in Libyen geschah“, sagte Lawrow.

Lawrow zufolge bestätigte Trump, dass die Hauptaufgabe der USA in Syrien der Sieg über den Terror sei. „Hier sind wir absolut solidarisch“, betonte der russische Topdiplomat.

© AFP 2017/ AMC / Fadi al- Halabi Lawrow: USA planen womöglich Einsatz der Terroristen gegen Assad

„Im Falle des Irak und Libyens war die progressive Weltgemeinschaft von der Notwendigkeit besessen, eine Person zu stürzen – Saddam Hussein im Irak und Gaddafi in Libyen. Wozu hat dies geführt? Das sehen wir ganz deutlich“, so Lawrow ferner.

Aus diesem Grund sollte man bei der Regelung der Syrien-Krise eine Lehre aus den alten Fehlern ziehen und sich darauf konzentrieren, den Terrorismus auszurotten, und nicht auf den Sturz eines konkreten Präsidenten setzen.

Die Gespräche von Lawrow und Trump im Weißen Haus dauerten mehr als eine Stunde. Beim Treffen war auch der russische Botschafter in Washington, Sergej Kisljak, anwesend.