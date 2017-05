Lawrow enthüllt: Dann findet Trump-Putin-Treffen statt

„Die Präsidenten haben, als sie vor Kurzem telefonierten, bereits bestätigt, dass sie sich in den ersten zehn Tagen im Juli im Rahmen des G20-Treffens in Deutschland treffen werden“, so Lawrow.

Lawrow zu Gespräch mit Trump im Weißen Haus eingetroffen

„Und heute habe ich mit Rex Tillerson (US-Außenminister – Anm. d. Red.) darüber gesprochen, wie wir in jenen Punkten der Agenda, die ich erwähnt habe (Syrien und andere Fragen), vorankommen können, um sichtbare und messbare Ereignisse für dieses Treffen vorzubereiten. Auf jeden Fall sehen sie sich im Juli“, sagte der russische Außenminister abschließend.

Am Mittwoch hatte sich der russische Außenminister Sergej Lawrow mit seinem US-Amtskollegen Rex Tillerson in Washington nach dessen jüngstem Moskau-Besuch im April wieder getroffen.