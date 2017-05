„Man sagt, Russland sei an einem Zerfall der EU interessiert, aber das stimmt aus vielen Gründen nicht“, sagte Meschkow am Donnerstag am Rande des Diskussionsclubs Valday. Russland gehe davon aus, dass die Welt polyzentrisch sein müsse.

„Wir sind daran interessiert, dass sich die Situation in der EU stabilisiert und sie auf Wachstumskurs kommt“, so der Vize-Minister.

„Uns würde die Arbeit mit der Europäischen Union viel leichter fallen, wenn sie im Wachstum begriffen wäre und eine einheitliche Sprache sprechen würde“, so der Diplomat. Denn Russland wünsche sich einen berechenbaren Partner.