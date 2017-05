Linke sagt Teilnahme bei Illner ab - Medien

In der Sendung sollten Politiker mit Blick auf die NRW-Landtagswahl am Sonntag und die Bundestagswahl im Herbst unter dem Titel „Notruf im Wahljahr“ über die innere Sicherheit reden.

Das Problem für die Linken war, dass ihre Abgeordnete Sevim Dagdelen laut dem Sprecher mit der AfD-Parteivizechefin Beatrix von Storch in der Sendung separat zusammentreffen sollte, so dpa. Die Vertreter der SPD (Fraktionschef Thomas Oppermann), CDU (Vizechefin Julia Klöckner), FDP (Vizechef Wolfgang Kubicki) und Grünen (Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth) sollten hingegen in einer großen Runde miteinander diskutieren. Linke-Sprecher Schlick bezeichnete es als völlig unangemessen, wenn die Linke als stärkste Oppositionspartei im Bundestag nicht in großer Runde mitdiskutieren solle, während die FDP selbstverständlich in der Runde sitze.