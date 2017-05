Zahl der Terrorverbrechen in Russland um 90 Prozent gesunken

„Es ist uns gelungen, in den vergangenen Jahren einen stabilen Trend zur Reduzierung der Terroraktivität in Russland zu erreichen“, sagte Alexej Popow, Vizesekretär des Sicherheitsrates des Landes, am Donnerstag Journalisten in einem Interview, das dem kommenden 25. Jahrestag des russischen Sicherheitsrates im Juni gewidmet war.

Allein im Nordkaukasus sollen die Sicherheitsdienste seit 2012 mehr als 300 Terroranschläge vereitelt haben. Dabei seien mehr als 1.200 Terroristen getötet worden, darunter 201 Anführer terroristischer Gruppierungen. 3.600 Mitglieder von Terrorgruppierungen seien zudem festgenommen worden.

Darüber hinaus haben die Sicherheitskräfte Popow zufolge mehr als 1.500 selbstgebastelte Sprengsätze sowie 6.300 Einheiten Schutzwaffen und rund sechs Tonnen Sprengstoff beschlagnahmt.