Türkischer Politiker: Bewaffnung kurdischer Milizen durch USA gefährlich

In einem Interview mit Sputnik Türkiye sagte Logoglu: „Die Amerikaner haben sich bei dieser Entscheidung nur von ihren kurzzeitigen Ambitionen leiten lassen. Das wird ihnen wahrscheinlich ermöglichen, die Operation zur Befreiung von Rakka von den Terroristen des so genannten ‚Islamischen Staates‘ durchzuführen. Aber in langfristiger Perspektive wird dieser Schritt der Amerikaner zur Verletzung der territorialen Integrität und Einheit des syrischen Staates sowie zu noch schwereren Zusammenstößen auf dem Territorium Syriens führen.“

„Die Operation zur Befreiung von Rakka ist wichtig, aber die Zukunft Syriens ist eine weitaus wichtigere Frage“, ergänzte der Politiker.

„Mit der Bewaffnung der syrischen Kurden unterstützen die Amerikaner faktisch deren Forderung, in Zukunft einen unabhängigen kurdischen Staat zu bilden. Dadurch würden unweigerlich weitere Konflikte in Syrien begünstigt.“

© AP Photo/ Arab 24 network Welche Waffen werden USA an Kurdenmilizen in Syrien liefern?

Zu dem bevorstehenden Treffen zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Donald Trump sagte Logoglu: „Die Amerikaner haben eine eindeutige Position bezogen. Das Treffen von Recep Tayyip Erdogan und Donald Trump am 16. Mai wird diese Position nicht verändern. (…) Es kann angenommen werden, dass bei dem bevorstehenden Treffen der Präsidenten beider Länder abstrakte Fragen des weiteren Schicksals Syriens, nicht aber konkrete Probleme der Operation zur Befreiung von Rakka behandelt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die US-Seite, um Ankara zu trösten, erneut ihre üblichen Erklärungen in Bezug auf die wichtige Rolle der Türkei in der Nahost-Region und bei der Syrien-Regelung abgeben wird“, so der Politiker.