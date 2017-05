Putin erläutert unverzichtbare Bedingung für Sicherheit und Stabilität in Nahost

„Ich betonte, die friedliche Koexistenz der beiden Staaten Palästina und Israel ist eine unverzichtbare Bedingung für die Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität in dieser Region“, so Putin am Donnerstag nach seinem Treffen mit dem palästinensischen Machthaber, Mahmud Abbas.

Laut dem Staatschef waren die russisch-palästinensischen Gespräche am Donnerstag reichhaltig und konstruktiv. „Wir haben die bilateralen Beziehungen und die Regelung im Nahen Osten sowie scharfe Fragen und Probleme in der Region erörtert“, so Putin.

Dabei betonte der Präsident, der „palästinensisch-israelische Konflikt hat nur eine politische, Verhandlungslösung auf Basis des internationalen Rechts“.