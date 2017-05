Offensive gegen Daesh in Deir ez-Zor: Syrische Armee kämpft sich den Weg frei - VIDEO

So sollen syrische Truppen in Folge der Militäroperation bereits das Gebiet um den Brunnen Abu Hasan erreicht haben. Derzeit arbeite die Armee an der Befreiung der an den lokalen Flughafen anliegenden Gebiete, um die Sicherheit des Flugplatzes zu gewährleisten und die Kontrolle über Versorgungswege zurückzubekommen, die von den Terroristen blockiert wurden.

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy Alltag im belagerten Deir ez-Zor 14

Des Weiteren sollen der Militärquelle zufolge bei der Offensive der syrischen Armee ein Daesh-Kämpfer mit belgischer Staatsbürgerschaft sowie andere Mitglieder der Terrororganisation mit ausländischen Pässen getötet worden sein. Dabei hätten die syrischen Regierungstruppen den südwestlichen Teil des Flughafens sowie ein Munitionslager der Terroristen unter ihre Kontrolle gebracht.

Die Luftwaffen Syriens und Russlands fliegen ständig Angriffe auf wichtige Stellungen der Terroristen in diesem Gebiet. So zerstörten sie am Vorabend der Offensive mehrere Stützpunkte und Versorgungswege, heißt es.